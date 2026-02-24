क्या केरल का नाम बदला जाएगा? राज्य सरकार की मांग पर केंद्रीय कैबिनेट लेगी फैसला

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने संविधान के अनुच्छेद-3 के तहत राज्य का नाम बदलकर प्रथम अनुसूची में 'केरलम' करने के लिए उपाय करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे अगस्त 2023 में पारित किया गया। उनका कहना है कि 'केरलम' मलयालम में उपयोग होता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषी समुदायों के लिए यह मांग प्रमुख रही है। प्रस्ताव पर केरल में पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं।

प्रस्ताव

कैसे बदला जाता है किसी राज्य का नाम?

भारत के किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया लंबी और संवैधानिक है। पहले राज्य की विधानसभा में नाम बदलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होना जरूरी है। इसके बाद इसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, जो केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव भेजती है। कैबिनेट में हरी झंडी मिलने पर इसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और अधिसूचना जारी कर नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिया जाता है।