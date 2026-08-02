केरलम में बाढ़ से 8 मौतें, 27 घर बहे; मुख्यमंत्री ने लोगों से की ये अपील

सतीशन ने कहा, "जन प्रतिनिधि और स्वयंसेवक राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। राहत कार्यों को लेकर मैं राजस्व मंत्री एपी अनिलकुमार, विभिन्न जिलों में तैनात अन्य मंत्रियों और स्थानीय प्रशासनों के संपर्क में हूं। कई हिस्सों में बारिश कम होने से कुछ राहत मिली है और बाढ़ग्रस्त व जलभराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू हो गया है।"

उन्होंने राजनीतिक पार्टियों और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं से सफाई अभियान में शामिल होने का आग्रह किया।