दिल्ली में NSUI कार्यकर्ता पर हमले का आरोप, केरलम पुलिस ने दर्ज की 'जीरो FIR'
केरलम पुलिस ने जीरो FIR दर्ज की है। यह FIR NSUI कार्यकर्ता अथीरा विजयन के उन आरोपों के बाद दर्ज की गई है, जिनमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर हमला हुआ।
अथीरा का कहना है कि 13 अक्टूबर को कनॉट प्लेस थाने के पास उन्हें घसीटा गया, धमकियां दी गईं और यहां तक कि उनके कपड़े उतारने की कोशिश भी की गई। तिरुवनंतपुरम में दर्ज इस FIR में अभी तक किसी का नाम नहीं है। इसे आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली भेजा जाएगा।
बस में हुई झड़प पर दिल्ली में FIR
अथीरा विजयन के इस मामले से ठीक पहले, दिल्ली पुलिस ने भी NSUI की महिला कार्यकर्ताओं पर एक FIR दर्ज की थी। आरोप है कि उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक डिटेंशन बस के अंदर उनकी आपस में झड़प हुई थी।
ये दोनों मामले चुनावी मतदाता सूची के मुद्दों को लेकर छात्र कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जारी तनाव को उजागर करते हैं।