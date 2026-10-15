दिल्ली में NSUI कार्यकर्ता पर हमले का आरोप, केरलम पुलिस ने दर्ज की 'जीरो FIR'

केरलम पुलिस ने जीरो FIR दर्ज की है। यह FIR NSUI कार्यकर्ता अथीरा विजयन के उन आरोपों के बाद दर्ज की गई है, जिनमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर हमला हुआ।

अथीरा का कहना है कि 13 अक्टूबर को कनॉट प्लेस थाने के पास उन्हें घसीटा गया, धमकियां दी गईं और यहां तक कि उनके कपड़े उतारने की कोशिश भी की गई। तिरुवनंतपुरम में दर्ज इस FIR में अभी तक किसी का नाम नहीं है। इसे आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली भेजा जाएगा।