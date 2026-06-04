केरल में प्लस वन के लिए उमड़ी छात्रों की भीड़, 4.44 लाख से ज्यादा आवेदन

SSLC बोर्ड के छात्रों की भरमार, ट्रायल एलोकेशन 8 जून को

ज्यादातर आवेदन माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (SSLC) बोर्ड से आए हैं, जिनकी संख्या 4.14 लाख से भी ज्यादा है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और ICSE बोर्ड के कुल लगभग 22,000 आवेदन मिले। इसके अलावा, ST/SC विभागों के तहत आने वाले विशेष स्कूलों से भी करीब 2,000 आवेदन आए हैं। अगर आपने भी आवेदन किया है, तो ये तारीखें अपने कैलेंडर पर नोट कर लें: 8 जून को ट्रायल एलोकेशन किया जाएगा, इसमें छात्र अपनी पसंद में कुछ बदलाव या सुधार कर सकेंगे।