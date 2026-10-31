जज के बेटे से जुड़े हादसे पर केरलम में उबाल, मंत्री बोले - न्याय होकर रहेगा
केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने जयबालकृष्णन के परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उनके एक प्रियजन की मौत एक ऐसे हादसे में हुई थी जिसमें एक जज का नाबालिग बेटा शामिल था। शनिवार को परिवार से मिलने के बाद रमेश चेन्निथला ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि न्याय और कानून सबके लिए बराबर हैं, चाहे वह कोई जज हो या कोई आम नागरिक। मामले की जांच अभी भी जारी है। जब आरोपी किशोर को जमानत मिली थी, तब जनता ने इस पर काफी नाराजगी जताई थी, लेकिन बाद में उसे नए आरोपों के तहत फिर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि, किशोर न्याय बोर्ड ने उसे दोबारा रिहा कर दिया।
जयबालकृष्णन मामले के लिए विशेष सरकारी वकील
जज, जो आरोपी किशोर के पिता हैं, उनका नाम भी इस मामले में बतौर आरोपी शामिल है। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा रखी है। इस मामले में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, परिवार की पसंद के अनुसार एक विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की जाएगी। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने व्यक्तिगत रूप से जयबालकृष्णन के परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इससे परिवार को फिलहाल कुछ उम्मीद जगी है।