9 जनवरी तक के लिए सभी स्लॉट तकनीकी रूप से बुक हो चुके हैं, इसके बावजूद असल में मंदिर में बहुत कम तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। यह स्थिति 'स्लॉट होर्डिंग' यानी एक व्यक्ति द्वारा कई स्लॉट बुक करके रखने की चिंता बढ़ा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या में आई इस कमी से स्थानीय कारोबार और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड) को काफी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों की मांग है कि 'स्पॉट बुकिंग' (स्पॉट बुकिंग) को फिर से शुरू किया जाए। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अभी इस तरह के कोई प्रतिबंध लगाने की उनकी कोई योजना नहीं है।