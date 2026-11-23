सबरीमाला बुकिंग में धांधली पर रोक, अब आधार OTP और रद्दीकरण से हर भक्त को दर्शन का मौका
केरलम सरकार सबरीमाला मंदिर की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव कर रही है। इन बदलावों का मकसद एक साथ कई बुकिंग और खाली रह जाने वाले स्लॉट जैसी समस्याओं को खत्म करना है। अब तीर्थयात्रियों को बुकिंग के लिए आधार-आधारित OTP सत्यापन करना होगा। इसके अलावा, अगर किसी की यात्रा की योजना बदल जाती है, तो वह अपनी बुकिंग रद्द भी कर सकेगा। इससे जो स्लॉट खाली होंगे, वे दूसरे जरूरतमंद तीर्थयात्रियों को मिल जाएंगे। इस कदम का मुख्य मकसद इस तीर्थयात्रा सीजन में सभी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था को और भी निष्पक्ष और सुलभ बनाना है।
सबरीमाला में पूरी हुई बुकिंग
9 जनवरी तक के लिए सभी स्लॉट तकनीकी रूप से बुक हो चुके हैं, इसके बावजूद असल में मंदिर में बहुत कम तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। यह स्थिति 'स्लॉट होर्डिंग' यानी एक व्यक्ति द्वारा कई स्लॉट बुक करके रखने की चिंता बढ़ा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या में आई इस कमी से स्थानीय कारोबार और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड) को काफी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों की मांग है कि 'स्पॉट बुकिंग' (स्पॉट बुकिंग) को फिर से शुरू किया जाए। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अभी इस तरह के कोई प्रतिबंध लगाने की उनकी कोई योजना नहीं है।