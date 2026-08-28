केरलम का मास्टरस्ट्रोक: अब 'एक दिन के मलयाली' बन संस्कृति में डूबेंगे पर्यटक

केरलम ने 'एक दिन के लिए मलयाली बनें' नाम से एक नई पर्यटन पहल शुरू की है। इस पहल के जरिए पर्यटक यहां के स्थानीय जीवन को करीब से जान सकेंगे। इसमें ओणम के समारोहों में हिस्सा लेना, पारंपरिक पकवानों का स्वाद चखना और रंगारंग सांस्कृतिक प्रदर्शन देखना जैसी कई चीजें शामिल हैं।

पर्यटन मंत्री पीसी विष्णुनाध ने बताया कि इस पहल का मकसद दुनिया को यह दिखाना है कि केरलम सिर्फ खूबसूरत नजारों से कहीं बढ़कर है, यहाँ और भी बहुत कुछ खास है।