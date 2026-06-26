केरल का क्रांतिकारी फैसला: बुजुर्गों की जिंदगी बदलेगा भारत का पहला विशेष विभाग

घर और समुदाय आधारित देखभाल को प्राथमिकता

डॉ. रतन केलकर के नेतृत्व में यह विभाग चाहता है कि बुजुर्गों को आश्रमों या संस्थाओं में भेजने के बजाय, वे अपने घरों और समुदायों में सक्रिय जीवन जिएं। इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें देखभाल करने वालों को ट्रेनिंग देना, बुजुर्गों के लिए पार्क और फिटनेस सेंटर तैयार करना, डे केयर सेंटर खोलना और उन्हें स्थानीय गतिविधियों से जोड़ना शामिल है। राज्य भर में एक सर्वे भी कराया जाएगा। इससे केरल की 'सिल्वर इकोनॉमी' के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और परिवहन से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। इस पहल का मकसद है कि बढ़ती उम्र के साथ कोई भी व्यक्ति पीछे न छूट जाए।