दोहरी मार! केरल में UV का कहर, महाराष्ट्र-कर्नाटक में लू का आतंक, जानें कैसे बचें गर्मी से
केरल के लोगों के लिए एक खास चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (KSDMA) ने हाई UV इंडेक्स अलर्ट जारी किया है। UV लेवल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए सभी से धूप से बचाव करने की अपील की गई है।
इसी बीच, मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में लू चल सकती है। वहीं तमिलनाडु में भी गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। ऐसे में साफ है कि सिर्फ केरल ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में गर्मी अपना रंग दिखा रही है।
KSDMA ने धूप से बचाव के उपाय बताए
KSDMA ने लोगों को कुछ खास सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि लोग पूरी बाजू के कपड़े पहनें और यूवी-प्रोटेक्टिव धूप का चश्मा जरुर लगाएं।
इसके अलावा, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सीधे धूप में जाने से बचें। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी भीषण गर्मी पड़ने की पूरी संभावना है।
ज्यादा धूप से हमारी त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, अगर हो सके तो दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें। साथ ही, बुजुर्गों, बच्चों और उन लोगों का खास ध्यान रखने की जरूरत है, जिन्हें गर्मी का खतरा ज्यादा होता है।