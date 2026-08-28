केरलम में त्योहारी कीमतों पर लगेगी लगाम, नारियल से बदलेगी किसानों की तकदीर

सरकार ने ओणम के दौरान खरीदे गए उत्पादों का लगभग पूरा भुगतान कर दिया है। अब केवल 202 किसानों के 3.09 लाख रुपये बकाया हैं।

बीते 3 महीनों में धान उगाने वाले किसानों को 10,513,400,000 का भुगतान किया जा चुका है।

केरलम में 2 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में एक बड़े कार्यक्रम के साथ 'नारियल दिवस' भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर 'कोकोनट रिवाइवल प्रोजेक्ट' पर विस्तार से चर्चा होगी। इसका लक्ष्य केरलम को नारियल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।