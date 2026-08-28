केरलम में त्योहारी कीमतों पर लगेगी लगाम, नारियल से बदलेगी किसानों की तकदीर
केरलम का कृषि विभाग आने वाले त्योहारों और सबरीमाला तीर्थयात्रा के मद्देनजर बाजार में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। मंत्री टी सिद्दीकी ने बताया कि इस योजना का मकसद सब्जियों और जरूरी सामान की कीमतों को नियंत्रित रखना है, ताकि बिचौलिए बेवजह दाम ना बढ़ा सकें।
ओणम के समय, किसानों से विभिन्न माध्यमों से कुल 2.642 लाख टन कृषि उत्पाद खरीदा गया। इसे 2,000 किसान बाजारों के जरिए वितरित किया गया, जिससे 14,212 किसानों और 2,94,785 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिला।
केरलम ओणम के सारे भुगतान लगभग पूरे
सरकार ने ओणम के दौरान खरीदे गए उत्पादों का लगभग पूरा भुगतान कर दिया है। अब केवल 202 किसानों के 3.09 लाख रुपये बकाया हैं।
बीते 3 महीनों में धान उगाने वाले किसानों को 10,513,400,000 का भुगतान किया जा चुका है।
केरलम में 2 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में एक बड़े कार्यक्रम के साथ 'नारियल दिवस' भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर 'कोकोनट रिवाइवल प्रोजेक्ट' पर विस्तार से चर्चा होगी। इसका लक्ष्य केरलम को नारियल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।