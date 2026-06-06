केरल में ग्रीन रेल क्रांति: सूरज की रोशनी से दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन

केरल हाई-स्पीड रेल की व्यवहार्यता का आकलन कर रही विशेषज्ञ समिति

एक विशेषज्ञ समिति वर्तमान में इस योजना की व्यवहार्यता का आकलन कर रही है, जिसमें केरल के लिए इसके पर्यावरणीय प्रभावों से लेकर सामाजिक लाभों तक सभी पहलुओं को परखा जा रहा है। इस डिजाइन में 23 स्टेशनों वाला एक एलिवेटेड ट्रैक शामिल है, थिरुवनंतपुरम के नीचे एक सुरंग बनेगी और इसे लगभग सभी प्रमुख हवाई अड्डों से जोड़ा जाएगा। हालांकि, कन्नूर हवाई अड्डे के लिए एक विशेष सड़क संपर्क का प्रावधान है। बिजली के लिए विशेष सौर पैनल लगाए जाएंगे, कोई भी अतिरिक्त ऊर्जा केरल के ग्रिड में वापस भेजी जाएगी। लगभग 60,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का वित्तपोषण सरकारी इक्विटी और क्राउडफंडिंग के माध्यम से किया जाएगा ताकि लोग भी इसमें अपना योगदान दे सकें।