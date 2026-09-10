10 लाख के स्पॉन्सर पर 200 करोड़ का मेस्सी मैच? केरल में SIT जाँच शुरू

केरल सरकार ने कोच्चि में होने वाले एक फुटबॉल मैच में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जाँच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया है। यह मैच लियोनेल मेस्सी और अर्जेंटीना की टीम के बीच खेला जाना था, लेकिन कभी हो नहीं पाया। खेल मंत्री ओ जे जेनिश ने इस फैसले का ऐलान करते हुए बताया कि यह कदम खेल विभाग की एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। यह इवेंट पिछली सरकार ने प्रस्तावित किया था, लेकिन जब अर्जेंटीना ने कहीं और खेलने का फैसला किया तो यह योजना वहीं थम गई।