10 लाख के स्पॉन्सर पर 200 करोड़ का मेस्सी मैच? केरल में SIT जाँच शुरू
केरल सरकार ने कोच्चि में होने वाले एक फुटबॉल मैच में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जाँच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया है। यह मैच लियोनेल मेस्सी और अर्जेंटीना की टीम के बीच खेला जाना था, लेकिन कभी हो नहीं पाया। खेल मंत्री ओ जे जेनिश ने इस फैसले का ऐलान करते हुए बताया कि यह कदम खेल विभाग की एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। यह इवेंट पिछली सरकार ने प्रस्तावित किया था, लेकिन जब अर्जेंटीना ने कहीं और खेलने का फैसला किया तो यह योजना वहीं थम गई।
खेल मंत्री ने 10 लाख के स्पॉन्सर को 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी पर चिंता जताई
मंत्री जेनिश ने इस मामले में 'बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों' को लेकर गहरी चिंता जताई। उनका सवाल था कि सिर्फ 10 लाख रुपये की पूंजी वाला कोई स्पॉन्सर आखिर 200 करोड़ रुपये के इवेंट के लिए कैसे मंजूर हो सकता है। उन्होंने बताया कि स्पॉन्सर की वित्तीय जाँच करने और इवेंट के लिए जरूरी अनुमतियां लेने में कई तरह की कमियां रही हैं। SIT का मुख्य मकसद इन्हीं कथित गड़बड़ियों की गहराई से जाँच कर सच्चाई को लोगों के सामने लाना है।