मेसी के केरल दौरे पर विवाद, पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश
केरल ने पूर्व खेल मंत्री वी अब्दुर्रहमान के खिलाफ जांच शुरू की है। यह जांच लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के प्रस्तावित दौरे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही है।
राज्यपाल ने इस आयोजन के प्रबंधन को लेकर चिंताएं सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई को हरी झंडी दी थी। फिलहाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी विजयन की अगुवाई में एक खास जांच टीम मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है।
अब्दुर्रहमान पर रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप
जांच करने वालों का कहना है कि अब्दुर्रहमान ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने खेल विभाग के जरूरी नियमों को ताक पर रखकर आयोजन के प्रायोजक, रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को गलत तरीके से आर्थिक फायदे पहुंचाए। अनुबंधों और प्रायोजकों के प्रबंधन में भी बड़ी गड़बड़ियां पाई गईं।
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उनके पूर्व निजी सचिव सी सत्यपालन और केरल राज्य खेल परिषद के पूर्व अध्यक्ष यू शरफअली पर भी आरोप लग सकते हैं।