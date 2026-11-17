केरल ने पूर्व खेल मंत्री वी अब्दुर्रहमान के खिलाफ जांच शुरू की है। यह जांच लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के प्रस्तावित दौरे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही है।

राज्यपाल ने इस आयोजन के प्रबंधन को लेकर चिंताएं सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई को हरी झंडी दी थी। फिलहाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी विजयन की अगुवाई में एक खास जांच टीम मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है।