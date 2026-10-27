केरलम में निजी बस चालकों ने 'प्रियदर्शिनी योजना' के विरोध में शुरू की भूख हड़ताल, जानिए क्या है मांगें

ऑपरेटर चाहते हैं कि छात्रों सहित सभी के लिए टिकट के दाम बढ़ाए जाएं। वे अपनी इंडस्ट्री को स्थिर करने में मदद के लिए पद्मकुमार कमीशन की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दे रहे हैं। वे बढ़ते हुए ईंधन और स्पेयर-पार्ट्स की लागत से भी परेशान हैं। हाल ही में ईंधन की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। उनकी बाकी मांगों में परिवहन कार्यालयों से बेहतर मदद मिलना और KSRTC को लंबी दूरी (140 किलोमीटर से ज्यादा) के मार्गों पर कब्जा करने से रोकना शामिल है। मांगे पूरी होने तक यह हड़ताल जारी रहेगी।