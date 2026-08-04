केरल हाई कोर्ट ने नवजात की हत्या मामले में उम्रकैद काट रही महिला को किया बरी, बताया सबूतों का अभाव

कोर्ट को इस मामले में कई कमियां मिलीं। न्यायाधीशों ने कहा कि पुलिस को कोई हथियार भी नहीं मिला और यह भी साबित नहीं हो पाया कि महिला जन्म के तुरंत बाद ही किसी को भनक लगे बिना बच्चे के शव को ठिकाने लगा सकती थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का यह दावा भी गलत साबित हुआ कि महिला अपनी गर्भावस्था को छिपाना चाहती थी, क्योंकि उसके परिवार वाले और एक पड़ोसी तक को इस बारे में पता था। अगर महिला किसी और मामले में वांछित नहीं है, तो उसे अब रिहा कर दिया जाएगा।