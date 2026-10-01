केरल हाई कोर्ट ने कहा- भारतीय से शादी मतलब वीजा का 'जन्मसिद्ध' अधिकार नहीं

केरल हाई कोर्ट ने हाल हीं में एक फैसला सुनाया है कि किसी भारतीय नागरिक से शादी कर लेने भर से आपको अपने आप भारतीय वीजा पाने का हक नहींं मिल जाता। यह मामला तब सामने आया जब केरल के एक शख्स और उसकी पाकिस्तानी पत्नी ने शादी में शामिल होने के लिए टूरिस्ट वीजा मांगा।

उन्होंने तर्क दिया था कि ऐसा न होने पर उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि संविधान के तहत विदेशी जीवनसाथियों को वीजा पाने का कोई जन्मसिद्ध या स्वाभाविक अधिकार नहींं है।