केरल हाई कोर्ट ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को दिखाई हरी झंडी, याचिका खारिज

याचिकाकर्ता अवैधता साबित करने में विफल रहा

कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार को ऐसे कल्याणकारी उपाय लागू करने का पूरा हक है। केरलम सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि यह योजना खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सशक्त करने और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के मकसद से लाई गई है। इसी तरह की योजनाएं तमिलनाडु और कर्नाटक में भी लागू हैं। सरकार ने यह भी कहा कि संविधान खुद सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए महिलाओँ को खास मदद देने की इजाजत देता है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि इस योजना से सरकारी खजाने पर हर साल लगभग 800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।