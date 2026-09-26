सबरीमाला यात्रा के लिए केरलम ने बिछाई अभूतपूर्व सुरक्षा की चादर

राज्य के पुलिस प्रमुख अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। CCTV कवरेज और रोशनी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

निलाक्कल और चक्कुपल्लम में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाएगा, और चक्कुपल्लम में 400 से 500 वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग जगह बनाने के लिए मिट्टी हटाई जाएगी।

सन्निधानम और पंपा में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। उन्हें ड्यूटी के दौरान पहचान पत्र भी साथ रखना होगा। मोटर वाहन विभाग भी तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखेगा, जिससे उनकी सुरक्षा पक्की हो सके। इन सभी इंतजामों से इस सीजन सभी तीर्थयात्रियों को एक सुरक्षित यात्रा मिल पाएगी।