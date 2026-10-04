मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 2006 के भ्रष्टाचार की नई जांच, आत्महत्या से भी जुड़े तार
केरलम सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नई जांच शुरू की है। यह जांच 2006 के भ्रष्टाचार के उन आरोपों से जुड़ी है, जब वे लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे। इस जांच में मलेशियाई सिविल इंजीनियर लीसी बीन की कथित आत्महत्या के मामले को भी देखा जाएगा। मृत्यु से पहले बीन ने एक नोट छोड़ा था, जिसमें कुमार का कथित तौर पर जिक्र था।
मलयनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत पर KSTP जांच
इस जांच का मुख्य ध्यान केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) में हुई कथित गड़बड़ियों और दुर्व्यवहार के दावों पर है। इससे पहले हुई जांच पूरी नहीं हो पाई थी, जिसका एक कारण बाहरी प्रभाव का संदेह बताया गया था। अब कांग्रेस नेता मलयनकीझु वेणुगोपाल की औपचारिक याचिका के बाद अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि यह नई जांच पूरी तरह से विस्तृत और निष्पक्ष होगी। इस जांच का उद्देश्य सभी कठिन सवालों के जवाब खोजना और जवाबदेही तय करना है।