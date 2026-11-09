केरलम में खाद्य सुरक्षा अभियान: 568 लीटर पुराना तेल नष्ट, 32 लाइसेंस निलंबित
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केरलम में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया गया है। राज्यभर में चले निरीक्षणों के दौरान, अधिकारियों ने 7,000 स्नैक आइटम नष्ट किए और 568 लीटर दोबारा इस्तेमाल किया गया कुकिंग ऑयल बहा दिया।
त्योहारों का मौसम पूरे शबाब पर है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 32 लाइसेंस निलंबित किए और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर 23 नोटिस भी जारी किए हैं।
कार्रवाई का मकसद त्योहारों पर ग्राहकों की सुरक्षा
इस अभियान का मुख्य लक्ष्य त्योहारों पर ग्राहकों को सुरक्षित रखना है। खासकर, जब त्योहारों के मौसम में स्नैक्स की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों की सेहत का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है।
खाने वाले तेल को बार-बार इस्तेमाल करने से भोजन नुकसानदायक बन सकता है। इसीलिए, ऐसे निरीक्षणों का मकसद जोखिम भरे तरीकों को रोकना और सभी को यह समझाना है कि खाद्य सुरक्षा के नियम कितने अहम हैं।