केरलम में खाद्य सुरक्षा अभियान: 568 लीटर पुराना तेल नष्ट, 32 लाइसेंस निलंबित

इस अभियान का मुख्य लक्ष्य त्योहारों पर ग्राहकों को सुरक्षित रखना है। खासकर, जब त्योहारों के मौसम में स्नैक्स की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों की सेहत का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है।

खाने वाले तेल को बार-बार इस्तेमाल करने से भोजन नुकसानदायक बन सकता है। इसीलिए, ऐसे निरीक्षणों का मकसद जोखिम भरे तरीकों को रोकना और सभी को यह समझाना है कि खाद्य सुरक्षा के नियम कितने अहम हैं।