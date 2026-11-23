केरलम में राजनीतिक हत्या: CPIM नेता धनराज हत्याकांड में भाजपा और RSS के 3 कार्यकर्ता दोषी
लेखन भारत शर्मा
केरलम की एक अदालत ने भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPIM) नेता सीवी धनराज की हत्या के मामले में 3 भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यकर्ताओं को दोषी पाया है। जज केएन प्रशांत ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें टीपी बीजू, एम विपिन और एम वैशाख को दोषी ठहराया गया है, जबकि 16 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है।
कन्नूर हत्या मामले की ट्रायल में शामिल थे 43 गवाह
धनराज पर जुलाई 2016 में कन्नूर स्थित उनके घर के पास हमला किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसे उनके परिवार ने अपनी आंखों के सामने देखा था और यह बेहद चौंकाने वाली थी। इस मामले में कुल 20 आरोपी थे, जिनमें से एक की बाद में हत्या कर दी गई थी। बाकी आरोपियों का ट्रायल पिछले साल शुरू हुआ था। इस ट्रायल में 43 गवाहों ने अपनी गवाही दी और कई सबूत पेश किए गए, जिसके बाद यह फैसला आया है।