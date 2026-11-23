धनराज पर जुलाई 2016 में कन्नूर स्थित उनके घर के पास हमला किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसे उनके परिवार ने अपनी आंखों के सामने देखा था और यह बेहद चौंकाने वाली थी। इस मामले में कुल 20 आरोपी थे, जिनमें से एक की बाद में हत्या कर दी गई थी। बाकी आरोपियों का ट्रायल पिछले साल शुरू हुआ था। इस ट्रायल में 43 गवाहों ने अपनी गवाही दी और कई सबूत पेश किए गए, जिसके बाद यह फैसला आया है।