केरलम सरकार को PM-SHRI योजना से बाहर निकलना पड़ेगा महंगा, लगेगा 2,000 करोड़ रुपये फटका देश Jun 29, 2026

केरल सरकार को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना से बाहर निकलने पर निकलता है, तो उसके स्कूलों को 2000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री एन समसुद्दीन ने साफ बताया है कि इस समझौते से कानूनी तौर पर सिर्फ केंद्र सरकार ही पीछे हट सकती है। ऐसे में राज्य के लिए इस योजना से बाहर निकलना संभव नहीं है। अगर केरलम ऐसा करता है, तो 152 स्थानीय स्कूल ब्लॉक्स के लिए जो 1,000 करोड़ रुपये पहले से तय थे, वे भी हाथ से निकल जाएंगे।