केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने देशभर में ईसाइयों और गिरजाघरों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई है। यह चिंता ऐसे समय में सामने आई है, जब क्रिसमस का त्योहार नजदीक है। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वे ऐसे राज्यों के दूसरे मुख्यमंत्रियों से संपर्क करेंगे, जहां ऐसे ही खतरे देखने को मिल रहे हैं। धार्मिक धर्मांतरण की अफवाहों का जवाब देते हुए, सतीशन ने जनगणना के आंकड़ों की तरफ इशारा किया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 50 सालों में ईसाई आबादी का प्रतिशत बढ़ा नहीं, बल्कि असल में कम हुआ है।