धर्म की आड़ में दरिंदगी: केरलम का उपदेशक गिरफ्तार, नाबालिग से यौन शोषण का आरोप

केरलम के 34 साल के इस्लामी उपदेशक मोहम्मद नियाज जोहरी को गिरफ्तार किया गया है। उन पर 16 साल की एक लड़की का कथित तौर पर यौन शोषण करने का आरोप है।

मोहम्मद नियाज खुद को आध्यात्मिक चिकित्सक बताते हुए लोगों के बीच सक्रिय था। पुलिस ने रविवार को उसे हिरासत में लिया है और आशंका है कि उसने कई और नाबालिग लड़कियों को भी अपना शिकार बनाया होगा।

जांच एजेंसियां अब उसके डिवाइस और बैंक खातों की जांच कर रही हैं। ये डिवाइस और बैंक खाते कोल्लम में उसकी 'हबीबिया इस्लामिक अकादमी' से जुड़े हैं।