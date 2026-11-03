धर्म की आड़ में दरिंदगी: केरलम का उपदेशक गिरफ्तार, नाबालिग से यौन शोषण का आरोप
केरलम के 34 साल के इस्लामी उपदेशक मोहम्मद नियाज जोहरी को गिरफ्तार किया गया है। उन पर 16 साल की एक लड़की का कथित तौर पर यौन शोषण करने का आरोप है।
मोहम्मद नियाज खुद को आध्यात्मिक चिकित्सक बताते हुए लोगों के बीच सक्रिय था। पुलिस ने रविवार को उसे हिरासत में लिया है और आशंका है कि उसने कई और नाबालिग लड़कियों को भी अपना शिकार बनाया होगा।
जांच एजेंसियां अब उसके डिवाइस और बैंक खातों की जांच कर रही हैं। ये डिवाइस और बैंक खाते कोल्लम में उसकी 'हबीबिया इस्लामिक अकादमी' से जुड़े हैं।
बाल संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज
पीड़ित लड़की ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। कथित तौर पर ये हमले अकादमी और दूसरी जगहों पर साल 2025 के आखिर में हुए थे।
मेडिकल रिपोर्ट और मोबाइल फोन पर हुई बातचीत की पड़ताल के बाद बाल संरक्षण कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस मामले में और भी लड़कियां प्रभावित हुई हैं, क्योंकि जांच अभी जारी है।