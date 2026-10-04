केरलम में अब कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा अकेला, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया अनोखा पड़ोसी नेटवर्क

यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर कुदुम्बश्री समूहों के जरिए चलाया जाएगा। इसका खास ध्यान उन बुजुर्गों पर होगा जो अकेले रहते हैं, बिस्तर पर हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। एक आसान सर्विस डायरेक्टरी और डिजिटल डैशबोर्ड की मदद से, यह बुजुर्गों को सरकारी सहायता से जोड़ेगा और उनकी जरूरतों पर नजर रखेगा। यह पूरा प्रोजेक्ट केरल के नए वरिष्ठ नागरिक विभाग की 100 दिन की कार्य योजना का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि कैसे बढ़ती उम्र वाली आबादी के लिए तकनीक और समुदाय मिलकर बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं।