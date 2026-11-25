केरल के चर्च विवाद में मुख्यमंत्री सतीशन का हस्तक्षेप, क्या थमेगा सालों का संग्राम?
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, मालांकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च और जैकोबाइट सीरियन क्रिश्चियन चर्च के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिशें तेज कर रहे हैं।
चर्च पर किसका अधिकार होगा, इसी बात को लेकर यह झगड़ा कई सालों से चला आ रहा है।
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्थोडॉक्स पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी यह विवाद खत्म नहीं हुआ है।
हाल ही में एंटिओक के पैट्रिआर्क के दौरे जैसी घटनाओं ने इस मामले को और गरमा दिया है।
सतीशन ने कैथोलिकोस मैथ्यूज III से मुलाकात की
सतीशन ने हाल ही में कैथोलिकोस बेसेलियोस मार्थोमा मैथ्यूज III से मुलाकात की। इस दौरान कोर्ट के आदेशों के कथित उल्लंघन और चर्च के सदस्यों की लगातार शिकायतों पर खुलकर और दोस्ताना माहौल में चर्चा हुई।
सरकार को उम्मीद है कि दोनों चर्च गुटों को ईमानदारी से बात करने के लिए एक साथ लाने से, आखिरकार प्रशासनिक खींचतान खत्म होगी। साथ ही, इस बात पर होने वाली झड़पों से भी बचा जा सकेगा कि चर्च का संचालन कौन करेगा।