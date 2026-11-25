केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, मालांकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च और जैकोबाइट सीरियन क्रिश्चियन चर्च के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिशें तेज कर रहे हैं।

चर्च पर किसका अधिकार होगा, इसी बात को लेकर यह झगड़ा कई सालों से चला आ रहा है।

2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्थोडॉक्स पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी यह विवाद खत्म नहीं हुआ है।

हाल ही में एंटिओक के पैट्रिआर्क के दौरे जैसी घटनाओं ने इस मामले को और गरमा दिया है।