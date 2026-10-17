6 साल बाद सबरीमाला पहुंचे केरलम के मुख्यमंत्री, आखिर क्यों रहा इतना खास ये दौरा?

केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस हफ्ते सबरीमाला अयप्पा मंदिर का एक खास दौरा किया। 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने मंदिर का दौरा किया हो। उनके साथ राज्य के कई बड़े मंत्री भी थे। वे पंपा से पैदल चलकर शाम को मंदिर पहुंचे और वहां दूसरे कई भक्तों के साथ प्रार्थना की।