6 साल बाद सबरीमाला पहुंचे केरलम के मुख्यमंत्री, आखिर क्यों रहा इतना खास ये दौरा?
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केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस हफ्ते सबरीमाला अयप्पा मंदिर का एक खास दौरा किया। 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने मंदिर का दौरा किया हो। उनके साथ राज्य के कई बड़े मंत्री भी थे। वे पंपा से पैदल चलकर शाम को मंदिर पहुंचे और वहां दूसरे कई भक्तों के साथ प्रार्थना की।
सतीशन ने सबरीमाला तीर्थयात्रा की तैयारियों का जायजा लिया
प्रार्थना करने के साथ ही सतीशन ने अगले महीने शुरू होने वाली भारी तीर्थयात्रा के लिए मंदिर और पैदल रास्ते की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान छोटे मंदिरों को खोलने और मशहूर 18 सीढ़ियों के पास पवित्र अग्नि जलाने जैसे मुख्य अनुष्ठान हमेशा की तरह किए गए। मुख्यमंत्री ने वीआईपी गेट से मंदिर में प्रवेश किया।