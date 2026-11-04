मेटा ग्लास स्टिंग विवाद: अब केरलम के मुख्यमंत्री ने स्वीकारा- संदिग्ध से हुई थी मुलाकात

केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने एक ऐसे कारोबारी से मिलने की बात स्वीकार की है, जिस पर मेटा स्मार्ट ग्लासेज का इस्तेमाल करके स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश का शक है।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राजनीतिक बैठकों में लोगों के ऐसे हाई-टेक चश्मे पहनने पर चिंता जताई थी। मुख्यमंत्री सतीशन को इस मुलाकात की तस्वीरें भी मिली हैं, लेकिन जांच जारी होने के कारण उन्होंने फिलहाल इस बारे में ज्यादा कुछ कहने से इनकार किया है।