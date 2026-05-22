केरल ने इबोला वायरस को लेकर 21 दिन की सख्त निगरानी का ऐलान

केरल ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग बढ़ाई

राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए केरल ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग को और मजबूत कर दिया है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को PPE के सही उपयोग का प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह कदम Nipah और COVID-19 जैसी पिछली महामारियों से मिले सबक को ध्यान में रखकर उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, ये सभी कदम एहतियाती हैं, क्योंकि केरल में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या को शुरुआत में ही पहचानना और सभी नागरिकों को सुरक्षित रखना है।