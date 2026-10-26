केरलम सरकार ने कोऑपरेटिव क्षेत्र को दी हवाई सेवाएं शुरू करने की अनुमति, जानिए क्या होगा फायदा

केरलम का कोऑपरेटिव आंदोलन सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं है। यह इस एयरलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी आकार दे रहा है। सतीशन ने सभी को भरोसा दिलाया कि कोऑपरेटिव बैंकों में जमा पैसा उतना ही सुरक्षित है, जितना कि राष्ट्रीय बैंकों में होता है। उन्होंने सरकार के हाल के कदमों की भी तारीफ की, जिनकी वजह से ओणम की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार काम किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सब कुछ निष्पक्ष रहे।