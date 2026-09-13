केरल सरकार का सबरीमाला पर बड़ा दांव, 551.5 करोड़ से बदलेगी तीर्थयात्रा की तस्वीर

यह बजट पहले दिए गए बजट से काफी ज़्यादा है। पिछले साल 2025-26 में 377.80 करोड़ और 2024-25 में 326.97 करोड़ रुपये का बजट था। नया बजट 2025-26 के आवंटन का लगभग 1.46 गुना और 2024-25 के आवंटन का करीब 1.69 गुना है। यह लगभग दोगुना नहीं है। इन अतिरिक्त पैसों से सबरीमाला में सड़कें बेहतर बनाई जाएंगी, सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और पूरे इंतजाम को सुधारा जाएगा। मुख्यमंत्री सथीसन ने बताया कि इस सीजन में लाखों श्रद्धालु यहां आने वाले हैं। उनकी यात्रा में कोई अड़चन न आए, इसके लिए सरकार त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रही है।