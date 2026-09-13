केरल सरकार का सबरीमाला पर बड़ा दांव, 551.5 करोड़ से बदलेगी तीर्थयात्रा की तस्वीर
केरल सरकार ने 2026 की सबरीमाला तीर्थयात्रा की तैयारियों के लिए 551.5 करोड़ रुपये के बड़े बजट को मंजूरी दे दी है। यह तीर्थयात्रा नवंबर 2026 के मध्य से जनवरी 2027 के तीसरे हफ्ते तक चलेगी। तीर्थयात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया। इसका मकसद प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को और आसान बनाना है।
केरल का सबरीमाला बजट लगभग दोगुना हुआ
यह बजट पहले दिए गए बजट से काफी ज़्यादा है। पिछले साल 2025-26 में 377.80 करोड़ और 2024-25 में 326.97 करोड़ रुपये का बजट था। नया बजट 2025-26 के आवंटन का लगभग 1.46 गुना और 2024-25 के आवंटन का करीब 1.69 गुना है। यह लगभग दोगुना नहीं है। इन अतिरिक्त पैसों से सबरीमाला में सड़कें बेहतर बनाई जाएंगी, सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और पूरे इंतजाम को सुधारा जाएगा। मुख्यमंत्री सथीसन ने बताया कि इस सीजन में लाखों श्रद्धालु यहां आने वाले हैं। उनकी यात्रा में कोई अड़चन न आए, इसके लिए सरकार त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रही है।