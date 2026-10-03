केरलम में 271 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा प्रत्यारोपण संस्थान, जानिए क्या होगा फायदा

इस संस्थान का मुख्य मकसद प्रत्यारोपण को सस्ता और हर किसी की पहुंच में लाना है। इसमें 350 बेड और 10 ऑपरेशन थियेटर होंगे। हर साल 1,830 प्रत्यारोपण करने की योजना है, जिनमें 1,100 कॉर्नियल, 520 किडनी, 50 हृदय, 40 लंग और 120 बोन मैरो प्रत्यारोपण शामिल होंगे। इसी परिसर में त्वचा रोग अस्पताल के लिए भी फंडिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केरलम को एक ग्लोबल हेल्थकेयर हब बनाने का लक्ष्य है, ताकि देश और विदेश से आने वाले मरीजों को बेहतर वेलनेस सेंटर और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।