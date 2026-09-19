मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार पर FIR की सिफारिश, जानिए मामला

महाधिवक्ता और मौजूदा मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के बीच होने वाली बैठक के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

कुछ राजनीतिक नेताओं ने यह स्वीकार किया था कि उन्हें CMRL के प्रमुख (मिस्टर कर्था) से पैसे मिले थे। उन्होंने इस पैसे को अपने राजनीतिक दलों के लिए एक उद्योगपति से चंदा लेने का मामला बताकर पहले हल्के में लिया था। मामला तब और उलझ गया, जब कर्था और CMRL के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) दोनों ने ED को दिए अपने बयान वापस ले लिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि बयान देने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। अब इन सभी वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की मांग तेजी से उठने लगी है।

CMRL मनी लॉन्ड्रिंग मामला केरल की कंपनी CMRL) और वीणा टी विजयन की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन की ED जांच है। आरोप है कि CMRL ने 2017–20 के दौरान एक्सालॉजिक को सेवाएं मिले बिना कथित तौर पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया। ED इन भुगतानों और कथित अवैध धन के लेनदेन की जांच कर रही है। जून 2026 में केरल हाई कोर्ट ने ED की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी।

