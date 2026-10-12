केरलम: पिनरई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ 1.72 करोड़ रुपये के अवैध भुगतान को लेकर FIR दर्ज

केरलम के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अदालत के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं। यह मामला इस आरोप से जुड़ा है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) ने विजयन की बेटी वीना टी से जुड़ी एक IT कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जबकि कोई वास्तविक सेवा नहीं दी गई थी।