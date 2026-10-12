केरलम: पिनरई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ 1.72 करोड़ रुपये के अवैध भुगतान को लेकर FIR दर्ज
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केरलम के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अदालत के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं। यह मामला इस आरोप से जुड़ा है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) ने विजयन की बेटी वीना टी से जुड़ी एक IT कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जबकि कोई वास्तविक सेवा नहीं दी गई थी।
टैक्स अधिकारियों ने एक्सलॉजिक के भुगतानों को अवैध बताया
टैक्स अधिकारियों ने इन भुगतानों को अवैध बताया है और जांचकर्ता विजयन के दामाद पीए मोहम्मद रियास से जुड़े संभावित विदेशी फंड ट्रांसफर की भी जांच कर रहे हैं। वीना टी और एक्सलॉजिक ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उनका कहना है कि ये भुगतान वैध व्यावसायिक सौदों का हिस्सा थे। CPI(M) ने भी इस जांच को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।