केरल: भारतीय खेल प्राधिकरण के छात्रावास में 2 महिला खिलाड़ी मृत मिलीं

केरल के कोल्लम जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहां स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के छात्रावास में गुरुवार को 2 महिला खिलाड़ियों के शव फांसी के फंदे से लटके मिले। दोनों मृतकों की पहचान कोझिकोड जिले की सैंड्रा (17) और तिरुवनंतपुरम जिले की वैष्णवी (15) के रूप में हुई है। सैंड्रा एथलेटिक्स की प्रशिक्षु खिलाड़ी थीं और 12वीं में पढ़ रही थी, जबकि वैष्णवी कबड्डी की खिलाड़ी थीं और कक्षा 10 की छात्रा थी।

आत्महत्या सुबह 5 बजे घटना का पता चला मातृभूमि के मुताबिक, घटना की जानकारी सुबह करीब 5 बजे तब सामने आई, जब छात्रावास में रहने वाले अन्य प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने दोनों लड़कियों को सुबह के प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित नहीं पाया। पुलिस ने बताया कि कुछ प्रशिक्षु खिलाड़ी दोनों को बुलाने के लिए उनके कमरे में पहुंचे, लेकिन जब बार-बार दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो छात्रावास अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ दिया। अधिकारियों ने देखा कि दोनों लड़कियों के शव पंखे से लटके मिले थे।

जांच दोनों ने एक कमरे में जान दी पुलिस ने बताया कि वैसे वैष्णवी दूसरे कमरे में ठहरी हुई थी, लेकिन उसने बुधवार की रात सांद्रा के कमरे में बिताई थी। दोनों को सुबह-सुबह छात्रावास की अन्य छात्राओं ने देखा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने बयान दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। पोस्टमॉर्टम के बाद शव उनके परिजनों को शव सौंपे जाएंगे।

Advertisement