केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी विराम! भारी बारिश और भीड़ के कारण श्रद्धालु रोके गए, जानें कब खुलेगी राह
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उत्तराखंड में भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए केदारनाथ जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से कहा गया है कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता, वे तय किए गए पड़ावों पर ही रुकें।
भीड़भाड़ के बीच श्रीनगर में श्रद्धालु रोके गए
हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जिससे संकरी चढ़ाई के रास्तों पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं, खासकर जहां रास्ते तंग हो जाते हैं, वहां रुकावटें और देरी हो रही थी। इसी वजह से, अभी श्रद्धालुओं को श्रीनगर जैसी जगहों पर रोका गया है। जैसे ही प्रशासन हरी झंडी देगा, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी।