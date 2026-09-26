आंध्र प्रदेश: राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर 92 किलो गांजे संग 3 तस्कर गिरफ्तार
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आंध्र प्रदेश की कावाली ग्रामीण पुलिस ने 92.79 किलोग्राम गांजा तस्करी करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। यह कार्रवाई NH-16 पर मुसुनुरु टोल प्लाजा के पास हुई।
दरअसल, पुलिसवालों ने 2 गाड़ियों को संदिग्ध तरीके से वापस मुड़ते देखा। इसके बाद, उन्होंने इन गाड़ियों को रोककर जांच की तो उनके अंदर गांजे के 42 पैकेट छिपाकर रखे हुए मिले।
कावाली पुलिस ने गाड़ियां और फोन जब्त किए
गिरफ्तार किए गए लोगों में तमिलनाडु के 32 वर्षीय गोविंदराज, विशाखापत्तनम के 36 वर्षीय मुथ्याल संतोष कुमार और 34 वर्षीय बंगारम रविराज शामिल हैं।
पुलिस ने इन तीनों के पास से गांजे के साथ-साथ 2 कारें और कुछ मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. अजिथा विजेंद्रला ने इस बड़ी कार्रवाई के लिए अपनी टीम की तारीफ की है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे मामले की आगे की जांच जारी है।