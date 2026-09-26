आंध्र प्रदेश: राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर 92 किलो गांजे संग 3 तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए लोगों में तमिलनाडु के 32 वर्षीय गोविंदराज, विशाखापत्तनम के 36 वर्षीय मुथ्याल संतोष कुमार और 34 वर्षीय बंगारम रविराज शामिल हैं।

पुलिस ने इन तीनों के पास से गांजे के साथ-साथ 2 कारें और कुछ मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. अजिथा विजेंद्रला ने इस बड़ी कार्रवाई के लिए अपनी टीम की तारीफ की है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे मामले की आगे की जांच जारी है।