कश्मीर में लौट रहा पलायन का डर? पंडितों को ऑनलाइन धमकियां, शाह से मांगी सुरक्षा

कश्मीरी पंडितों के इस समूह ने मांग की है कि इन धमकियों की ठीक से जांच की जाए। इसके साथ ही, उन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी होनी चाहिए जहां वे रहते और काम करते हैं।

चिट्ठी के अनुसार, "साल 2021 से आम नागरिकों और कश्मीरी हिंदू समुदाय के सदस्यों की चुन-चुनकर की गई हत्याओं ने हमारे परिवारों में गहरा डर पैदा कर दिया है।" यह बताता है कि कश्मीर में अपना जीवन फिर से संवारने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए यह स्थिति कितनी परेशान करने वाली रही है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की बात कही है।