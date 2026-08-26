कश्मीरी पंडितों को ऑनलाइन मिल रही आतंकी धमकियां, क्या लौट रहा 90 का दशक?

टिक्कू ने इन धमकियों की तुलना 1990 के दशक में समुदाय को झेलनी पड़ी चुनौतियों से की है। उन्होंने कहा कि पहले धमकियां पोस्टरों, लाउडस्पीकरों और कानाफूसी के जरिए दी जाती थीं, लेकिन अब यह स्क्रीन और एन्क्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से फैल रही हैं। उन्होंने आगे कहा, "जो कुछ हो रहा है, वह बेहद जाना-पहचाना है।" तकनीक भले ही बदल गई हो, लेकिन उनका मकसद वही है - कश्मीरी पंडितों को यह एहसास दिलाना कि उनका जन्मस्थान सशर्त है, उनकी संपत्ति पर मोलभाव हो सकता है और घाटी में उनकी मौजूदगी कुछ समय की ही है।