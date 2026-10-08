केरल यूनिवर्सिटी में 'वंदे मातरम' पर घमासान: 25 छात्रों पर केस, VC पर RSS एजेंडा चलाने का आरोप

केरल के कासरगोड में पुलिस ने केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 25 छात्रों पर 'वंदे मातरम' सेमिनार में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह विरोध तब और तीखा हो गया जब छात्रों ने माइक बंद कर दिया और कार्यक्रम रद्द करने की मांग करने लगे। इसी बात पर छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर कहासुनी हो गई।