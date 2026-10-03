केरलम के कासरगोड में दर्दनाक हादसा: बेकाबू बोरवेल रिग पलटा, 2 मजदूरों की मौत

इस हादसे के बाद स्थानीय लोग घायल मजदूरों को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जिस मकान पर रिग गिरा, उसे काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि उस वक्त घर में मौजूद परिवार के सदस्य सुरक्षित बच गए। वे दूसरे कमरे में सो रहे थे, इसलिए उन्हें कोई चोट नहीं लगी।

प्रशासन इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। जानकारी मिली है कि इस जगह पर पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं, जिससे यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि उसके बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा सके।