केरलम के कासरगोड में दर्दनाक हादसा: बेकाबू बोरवेल रिग पलटा, 2 मजदूरों की मौत
केरलम के कासरगोड में देर रात एक दुखद हादसा हो गया। यहां देर रात करीब 2 बजे एक बॉरवेल ड्रिलिंग रिग एक घर पर पलट गया, जिसमें मध्य प्रदेश के देवेंद्र और छत्तीसगढ़ के मानसार नाम के 2 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई।
पुलिस ने बताया कि ड्राइवर एक खड़ी ढलान से नीचे उतरते समय वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। इसी वजह से यह भारी रिग सीधे घर पर जा गिरा।
घर को नुकसान, लेकिन परिवार के लोग सुरक्षित
इस हादसे के बाद स्थानीय लोग घायल मजदूरों को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जिस मकान पर रिग गिरा, उसे काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि उस वक्त घर में मौजूद परिवार के सदस्य सुरक्षित बच गए। वे दूसरे कमरे में सो रहे थे, इसलिए उन्हें कोई चोट नहीं लगी।
प्रशासन इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। जानकारी मिली है कि इस जगह पर पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं, जिससे यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि उसके बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा सके।