बेंगलुरु में कंपनी का चौंकाने वाला ऐलान, इन 4 राज्यों के पुरुषों को नहीं देंगे नौकरी

कार्तिक का कहना है कि यह नीति तब बनाई गई, जब उन्हीं राज्यों में से एक का एक पुरुष कर्मचारी नौकरी से निकाला गया था। उस कर्मचारी को 2 बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और उनमें से एक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था।

उनकी टीम में 14 महिलाएं हैं और अन्य राज्यों के 20 कर्मचारी पहले से ही काम कर रहे हैं।

कार्तिक कहते हैं कि उनका मुख्य मकसद सभी के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। यह बात ऐसे समय सामने आई है, जब हाल ही में बिहार के जमुई में हुए एक मामले के बाद महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा पर एक बार फिर ध्यान दिया जा रहा है।