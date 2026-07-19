कर्नाटक का बड़ा फैसला, स्कूलों-अस्पतालों में जंक फूड को 'नो एंट्री'

खादर चाहते हैं कि यह पाबंदी तुरंत लागू हो जाए, उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट वेनलोक अस्पताल से शुरू होनी चाहिए ताकि यह अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए एक मॉडल बन सके।"

उन्होंने दोहराया कि इन जगहों पर जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी और नियमों का ठीक से पालन हो पाए, इसके लिए फूड टेस्टिंग लैब को अपग्रेड करने की बात भी कही। जंक फूड के अलावा, उन्होंने फूड सेफ्टी लैब को बेहतर बनाने और मानसून के दौरान मलेरिया से बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2021 में पहली बार कर्नाटक में मलेरिया के मामले 1,000 से भी कम रहे।