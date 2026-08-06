महिलाओं के लिए कर्नाटक की बड़ी पहल, रजोनिवृत्ति पर बनाई भारत की पहली स्वास्थ्य नीति

आने वाले 6 महीनों में, आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं से रजोनिवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगी। वे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाएंगी और लक्षणों की शुरुआती पहचान में मदद करेंगी, ताकि समय पर सही इलाज मिल सके।

इसके साथ ही, रजोनिवृत्ति विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्सना की अध्यक्षता में बनी एक समिति भी नीति के लिए विशेषज्ञ सलाह देगी। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं को मिलने वाली सहायता पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हो। अभिनेत्री और पूर्व सांसद राम्या को इस अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। उनका लक्ष्य है कि रजोनिवृत्ति को लेकर समाज में फैली चुप्पी को तोड़ा जाए, खासकर ग्रामीण इलाकों में, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से मदद हासिल कर सकें।