कर्नाटक में ऑनलाइन 'धतूरा' बेचने पर अमेजन और स्वीगी समेत कई के लाइसेंस निलंबित किया

कर्नाटक में ऑनलाइन बिक रहा था 'धतूरा', अमेजन और स्वीगी समेत कई के लाइसेंस निलंबित

लेखन गजेंद्र 12:59 pm Aug 25, 202612:59 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक में ऑनलाइन जहरीले धतूरे के फूल और फल को बेचे जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अमेजन, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिगबास्के के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। विभाग ने यह कार्रवाई शिकायतों के आधार पर की है, जिसमें ऑनलाइन कंपनियों पर ऊपर जहरीले उत्पादों की बिक्री करने का आरोप था। इससे पहले प्राधिकरण ने धतूरा उत्पादों की बिक्री के साथ-साथ इन प्लेटफार्मों पर उनकी ऑनलाइन लिस्टिंग की जांच का आदेश दिया था।