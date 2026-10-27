कर्नाटक: 61,000 से अधिक वोटरों के नाम 'बिना वजह' सूची से गायब

अधिकारियों के मुताबिक, 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)' प्रक्रिया के दौरान कुल 61,059 फॉर्म-7 तैयार किए गए। ये फॉर्म तब भरे गए जब मतदाताओं से असत्यापित रिकॉर्ड या कुछ गड़बड़ी को लेकर भेजे गए नोटिस की सुनवाई के दौरान संपर्क नहीं हो पाया।

इनमें से ज्यादातर आवेदन बेंगलुरु से थे, जिसमें BBMP साउथ इलाके से अकेले 10,374 फॉर्म थे। हालांकि, कम से कम 26 विधानसभा क्षेत्रों में, असल मतदाताओं के बजाय अधिकारियों ने ज्यादा फॉर्म दाखिल किए। इस बात ने प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।