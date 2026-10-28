कर्नाटक की मतदाता सूची से 716 विदेशियों के नाम हटाए गए
कर्नाटक ने अपनी वोटर लिस्ट को सही करते हुए, 716 विदेशी नागरिकों के नाम हटा दिए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बेंगलुरु के थे। खासकर बेंगलुरु नॉर्थ इलाके में 545 नेपाली नागरिक पाए गए, जिनके नाम लिस्ट से हटाए गए।
यह पूरी कवायद इसलिए की गई, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतदाता सूची में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हों, जो वोट डालने के योग्य हैं।
कर्नाटक के सीईओ ने फॉर्म 6 भरने की सलाह दी
इस जांच-पड़ताल के दौरान दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जैसे कई जिलों से भी लोगों के नाम हटाए गए। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के नागरिक भी शामिल थे।
कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया बहुत बारीकी और ईमानदारी से की गई है। उन्होंने यह भी साफ किया कि जो भारतीय नागरिक वोट डालने के योग्य हैं, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो वे फॉर्म 6 भरकर और जरूरी कागजात लगाकर चुनाव अधिकारियों को दे सकते हैं। इससे उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा।