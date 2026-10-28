कर्नाटक की मतदाता सूची से 716 विदेशियों के नाम हटाए गए

इस जांच-पड़ताल के दौरान दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जैसे कई जिलों से भी लोगों के नाम हटाए गए। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के नागरिक भी शामिल थे।

कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया बहुत बारीकी और ईमानदारी से की गई है। उन्होंने यह भी साफ किया कि जो भारतीय नागरिक वोट डालने के योग्य हैं, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो वे फॉर्म 6 भरकर और जरूरी कागजात लगाकर चुनाव अधिकारियों को दे सकते हैं। इससे उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा।