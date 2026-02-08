कर्नाटक में इंजन में खराबी के कारण निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त

कर्नाटक: इंजन में खराबी के कारण निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत 2 घायल

लेखन भारत शर्मा 04:20 pm Feb 08, 202604:20 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में रेड बर्ड एविएशन का निजी प्रशिक्षण विमान इंजन में तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में विमान का पायलट और एक अन्य प्रशिक्षु पायलट घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बचाव दल ने दोनों को क्षतिग्रस्त विमान से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।