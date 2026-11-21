वीरशैव-लिंगायत समुदाय से मिली शिकायतों के बाद हंज और उनके प्रकाशक विश्वेश्वर भट दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। खासकर एक वायरल इंटरव्यू सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया था। इस विरोध के बाद हंज ने माफी मांग ली थी। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने उनकी किताब की प्रतियां जब्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन वीडियो को हटाने पर भी विचार कर रही है, जिनमें हंज ने कथित तौर पर बसवेश्वर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं।