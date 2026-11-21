बसवेश्वर अपमान विवाद: दुबई जाने से पहले रवि हंज को कोच्चि में रोका, कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में लिया
अमेरिका स्थित लेखक रवि हंज को शनिवार को कोच्चि हवाई अड्डे पर कर्नाटक पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई उनकी किताब 'बसवा मंडप' के कारण की, जिसमें कथित तौर पर 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। हंज को दुबई की उड़ान में सवार होने से ठीक पहले हिरासत में लिया गया और उन्हें जल्द ही कर्नाटक के अधिकारियों को सौंपा जाएगा।
'बसवा मंडप' की प्रतियां होंगी जब्त
वीरशैव-लिंगायत समुदाय से मिली शिकायतों के बाद हंज और उनके प्रकाशक विश्वेश्वर भट दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। खासकर एक वायरल इंटरव्यू सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया था। इस विरोध के बाद हंज ने माफी मांग ली थी। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने उनकी किताब की प्रतियां जब्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन वीडियो को हटाने पर भी विचार कर रही है, जिनमें हंज ने कथित तौर पर बसवेश्वर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं।