गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने आरोपी दबोचा

बंगेरा के खिलाफ दर्ज किया गया मामला

पुलिस ने आरोपी बंगेरा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें आपराधिक धमकी और समुदायों के बीच नफरत फैलाने जैसी धाराएं शामिल हैं। इसके साथ ही, उनके खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। यह ऑनलाइन धमकी सामने आने के बाद प्रियांक खड़गे ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और RSS ऐसे लोगों को शह दे रहे हैं। खड़गे ने कहा, "मुझे गृह मंत्री का पद संभाले अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और आप लोग पहले से ही अपना डर, घबराहट और बेचैनी दिखा रहे हैं।"